В Калининграде резервируют земли под транспортно-пересадочный узел «Брусничная»

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Власти Калининграда резервируют земли под строительство транспортно-пересадочного узла «Брусничная». Это следует из постановления от 14 февраля, подписанного главой администрации Еленой Дятловой.

Земли резервируются на срок 19 лет в районе проспекта Победы — ул. Галактической в Калининграде. «В связи с отсутствием обремененных правом иных лиц земельных участков, полностью или частично расположенных в границах резервируемых земель для муниципальных нужд, ограничения прав собственников, землевладельцев арендаторов земельных участков в границах резервируемых земель не устанавливается», — уточняется в документе.

Напомним, на территории ТПУ планируется разместить перехватывающие стоянки суммарной вместимостью не менее 110 мест, многоуровневый паркинг напротив дома на пр. Победы, 144а, площадку для автобусов с диспетчерским пунктом напротив дома на пр. Победы, 144в и подземный пешеходный переход. Также проект предусматривает реконструкцию железнодорожного остановочного пункта «Брусничная».


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