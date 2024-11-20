Горвласти: строительство транспортно-пересадочных узлов сдвигается на 2030 год

Калининградские власти рассказали, что строительство транспортно-пересадочных узлов, впервые анонсированных ещё 10 лет назад, сдвигается на 2030 год. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета городского развития и цифровизации мэрии Калининграда Антон Коновалов.

«У нас с РЖД откорректировано соглашение по развитию транспортно-пересадочных узлов и остановочных пунктов, — пояснил Коновалов. — Определили ряд приоритетов совместно с ними. Что касается ТПУ, то это перспективы уже ближе к 2030-му году, мы с ними так определились, исходя из планов Российских железных дорог».

При этом по остановочным пунктам, по словам Коновалова, «перспектива ближе».

«По одному из остановочных пунктов мы свою работу выполнили, ожидаем РЖД, — рассказал чиновник. — Это у нас остановочный пункт „Елизаветинская“ (это следующая остановка после Сельмы). Там должны обустроить железнодорожную платформу для высадки пассажиров. Она у нас, по-моему, первая идёт по нашему совместному плану. Это 2025 или 2026 год, но тут всё зависит от РЖД, потому что мы все свои обязательства на данном участке выполнили».

Коновалов добавил, что транспортно-пересадочные узлы и остановочные пункты у горвластей «по каждому направлению расписаны».

«Если мы говорим про Генплан города, там это все точки у нас указаны. Однако сроки реализации сдвинуты уже ближе к 2028−30 годам. Это Чкаловск, микрорайон Космодемьянского и так далее», — заключил он.

Ранее в администрации сообщали, что в Генплане Калининграда до 2035 года предусмотрено 11 транспортно-пересадочных узлов: девять на окраинах и два — в центре, на Северном и Южном вокзалах. Узел в конце улицы Невского планировали создать под существующей эстакадой, где есть железнодорожные пути и разворотное кольцо.