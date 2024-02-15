В конце ул. Невского резервируют земли под транспортно-пересадочный узел

Власти Калининграда резервируют земли в конце улицы Невского в Калининграде под строительство транспортно-пересадочного узла «Северный». Постановление об этом за подписью сити-менеджера Елены Дятловой опубликовано на сайте администрации.



Документ подготовлен на основе проекта планировки территории в границах улицы Невского — 4-й Большой окружной. Земли резервируют для муниципальных нужд на 19 лет.

Ранее в администрации сообщали, что в Генплане Калининграда до 2035 года предусмотрено 11 транспортно-пересадочных узлов: девять на окраинах и два — в центре, на Северном и Южном вокзалах. Узел в конце улицы Невского планировали создать под существующей эстакадой, где есть железнодорожные пути и разворотное кольцо.