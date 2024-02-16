Прокуратура проверила достройку двух проблемных 25-этажек «Акфена» на Сельме

Областная прокуратура проверила, как ведутся работы по достройке двух 25-этажных жилых домов на улице Гайдара в Калининграде. Самый высокий в регионе жилой комплекс строит группа «Акфен» с привлечением средств дольщиков. Как сообщили в пятницу, 16 февраля, в областной прокуратуре, возведение домов находится на постоянном контроле надзорного ведомства.



На площадку выезжал первый заместитель прокурора Калининградской области Владимир Родин. Он осмотрел объекты, заслушал руководителя акционерного общества «СЗ «Акфен», а также ответственных должностных лиц и представителей органов контроля.

«В настоящее время данный объект является единственным в регионе многоквартирным домом, состоящим в едином реестре проблемных объектов (ЕРПО), и находится на завершающей стадии строительства», — отметили в надзорном ведомстве.

«Акфен» получил разрешение на строительство двух 25-этажных домов на месте недостроя «Калининграджилстроя» на Сельме в ноябре 2016 года. Компания выкупила объект в августе 2015 за 45 млн рублей, в феврале 2016 приступила к сносу. «Акфен» взял на себя обязательства по обеспечению жильём 133 обманутых дольщиков из 236. Как указано в Едином реестре проблемных объектов, строительство 26-этажек рассчитывали завершить до конца 2023 года.

В конце января суд признал банкротом основателя строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова по иску московского кредитора Дмитрия Караваева. Бизнесмен задолжал почти 148,6 млн рублей, в отношении него ввели процедуру реструктуризации долга. В «Акфене» заверили, что решение суда не повлияет на исполнение обязательств компании перед дольщиками и контрагентами.