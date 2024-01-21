Основатель калининградской строительной группы «Акфен» признан банкротом

В отношении основателя строительной группы «Акфен» Зейрали Байтарова введена процедура банкротства. Такое решение принял Арбитражный суд Калининградской области.



Пока предприниматель будет проходить через реструктуризацию долгов, на это обращает внимание «Русский Запад». По данным картотеки арбитражных дел, с заявлением в суд обратился кредитор — Дмитрий Караваев. Это резидент Москвы, которому Байтаров должен почти 148,6 млн рублей. Караваев включён в третью очередь в реестре требований кредиторов. Финансовым управляющим Байтаров утверждён Алим Шогенов (Москва). План реструктуризации долгов будет утверждаться в суде 10 июля 2024 года.

Согласно данным Seldon.basis, помимо АО «Строительный застройщик „Акфен“», Зейрали Байтаров сейчас возглавляет ООО «РуссиАн», ООО «Омега», ООО «Сельма-строй», ООО «СЗ „Самолет-Акфен“», ООО «СЗ „Акстрой“», ООО «Специализированный застройщик «Запад модуль строй», ООО «Альфа». Также он владеет 100% доли ООО «Капстрой».