В «Акфене» прокомментировали признание основателя компании банкротом

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В строительной группе «Акфен» прокомментировали признание банкротом ее основателя Зейрали Байтарова. В ответе на запрос «Нового Калининграда», поступившем в редакцию 23 января, в компании заверили, что процедура реструктуризации долга, которую ввели в отношении бизнесмена, не повлияет на выполнение обязательств перед дольщиками и контрагентами.

Основатель строительной группы выступает гендиректором акционерного общества «Специализированный застройщик „Акфен“». В компании пояснили, что обязательства Зейрали Байтарова перед Дмитрием Караваевым являются «его личными обязательствами» как физлица и «никак не связаны с уставной деятельностью АО СЗ „Акфен“».

«Собственно, на обязательства компании перед контрагентами и участниками долевого строительства факт введения в отношении генерального директора Байтарова Зейрали Мусаддиновича указанной процедуры (реструктуризации долга — прим. „Нового Калининграда“) никак не повлияет, все обязательства будут исполнены. Компания не допустит неисполнения обязательств по передаче людям их квартир, необходимые силы и средства для этого имеются», — сообщили в строительной группе.

В компании также подчеркнули, что Зейрали Байтаров не является ни кредитором, ни акционером АО СЗ «Акфен», «что исключает предъявление каких-либо правопритязаний на имущество и денежные средства компании по его личным обязательствам». В строительной группе добавили, что сейчас идут судебные разбирательства по поводу обоснованности введения в отношении бизнесмена процедуры реструктуризации долга, а также обоснованности возникновения у него задолженности перед Дмитрием Караваевым.

Арбитражный суд Калининградской области признал основателя «Акфена» банкротом в январе 2024 года. Иск подал кредитор из Москвы Дмитрий Караваев, которому Байтаров должен почти 148,6 млн рублей.

Компании группы «Акфен» занимаются строительством жилья и социальных объектов, среди которых был корпус школы № 50. Здание ввели в эксплуатацию с большим отставанием от графика.

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