Власти выделяют полмиллиарда на разводной мост на месте понтона в Головкино

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Региональные власти выделяют около полумиллиарда рублей на реконструкцию километрового участка трассы Полесск-Головкино-Матросово, проект предполагает строительство разводного моста на месте аварийного понтона. Соответствующее распоряжение губернатора Антона Алиханова опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, протяженность ремонтируемого участка дороги — 1 км, самого моста — 90 метров. Общая стоимость объекта оценивается в 526 млн рублей, из них 23 млн — разработка ПСД и 503 млн — строительные работы. Разработка проекта должна быть завершена в 2024 году, строительные работы запланированы на 2026 год.

Этим же распоряжением выделяется 129 млн рублей на реконструкцию моста на дороге «Калининград — Знаменск — Озерск — Гусев — Добровольск — Неман» (49 + 650 км), 120,8 млн на реконструкцию моста на трассе «Советск-Славск-Ясное-Мысовка» (24+115 км), 120,7 млн на реконструкцию ж/д моста на 29-м километре трассы Калининград-Балтийск, 352 млн на реконструкцию дороги Приморье-Донское протяженностью 4,6 км.

Отметим, что поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги «Полесск — Головкино — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин начался еще в апреле прошлого года. Победителем конкурса стало ООО «Балтдорпроект», снизившее первоначальную цену до 18 млн рублей.

5 января в связи с погодными условиями на реке Немонин оторвало понтонный мост, который не выдержал ледохода. Пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что мост был единственным способом добраться до поселков, в которых проживает 159 человек. 

Вместе с жителями поселков Матросово и Малая Матросовка из-за обрыва тросов понтонного моста отрезанным от большой земли оказался председатель общественного совета Калининграда Альвидас Мулиуолис с семьей, который обратился за помощью к спасателям и губернатору.



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