Полесский округ попросил у губернатора катер до постройки моста через Немонин

Для сообщения с поселком Матросово Полесского района с посёлком Головкино муниципалитет запросил у губернатора Алексея Беспрозванных катер на воздушной подушке, который будет возить жителей до постройки моста через реку Немонин. Об этом в эфире «Центра управления регионом» во вторник, 26 августа, заявил временно исполняющий обязанности главы администрации Полесского округа Константин Перов, отвечая на вопрос одного из жителей. И.о. главы напомнил, что дорога, на которой располагается мост, имеет региональное значение:

«Могу сказать, что понтонный мост будет установлен в 2026 году, также будет произведена полная реконструкция дороги „Полесск-Головкино“ с освещением и дополнительными заездными карманами. Кроме того, мы попросили у губернатора катер на воздушной подушке, чтобы он помог нам обеспечивать транспортную доступность населения в зимний период. Катер будет закуплен в ближайшее время», — сообщил Перов.

Напомним, что разрушение временной переправы произошло в январе 2024 года из-за сильного ледохода.

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что по данным пресс-службы регионального министерства развития инфраструктуры, разрушенный понтонный мост собирались заменить разводным еще до зимнего ЧП. Поиск подрядчика на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции автомобильной дороги «Полесск — Головкин — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин начался еще в апреле 2023 года. Победителем конкурса стало ООО «Балтдорпроект», снизившее первоначальную цену до 18 млн рублей.