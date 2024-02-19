Для благоустройства территории вокруг спорткомплекса «Юность» вырубают 52 дерева

Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Подрядчик, который занимается благоустройством территории вокруг СК «Юность» на этой неделе приступит к исполнению своего порубочного билета. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно документу, ему предстоит убрать 52 дерева и 49 кустарников. «Подавляющее большинство деревьев — это тополя. К сожалению, в отличие от тех же лип или дубов, в качестве основной они имеют поверхностную корневую систему, а это значит, что во время земляных работ не повредить их практически невозможно. Травмирование же главной системы корней чревато дальнейшим падением зелёных насаждений или их быстрым увяданием», — пояснили в мэрии.

При этом 130 деревьев подрядчику предписано сохранить, ещё 11 — пересадить. В частности, взамен убираемых тополей на участке высадят 36 кленов и 4 сосны, также на территории спорткомплекса появится более 2,1 тыс. новых кустарников различных видов и других многолетних растений.

Напомним, согласно контракту стоимостью 144 млн рублей подрядчик ООО «КДС-Монтаж» — должен капитально отремонтировать здание СК «Юность» и обустроить на фасаде архитектурную подсветку. А также установить на здании вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, оборудовать новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок. Работы необходимо выполнить за 150 дней.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter