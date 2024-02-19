Для благоустройства территории вокруг спорткомплекса «Юность» вырубают 52 дерева

Подрядчик, который занимается благоустройством территории вокруг СК «Юность» на этой неделе приступит к исполнению своего порубочного билета. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Согласно документу, ему предстоит убрать 52 дерева и 49 кустарников. «Подавляющее большинство деревьев — это тополя. К сожалению, в отличие от тех же лип или дубов, в качестве основной они имеют поверхностную корневую систему, а это значит, что во время земляных работ не повредить их практически невозможно. Травмирование же главной системы корней чревато дальнейшим падением зелёных насаждений или их быстрым увяданием», — пояснили в мэрии.

При этом 130 деревьев подрядчику предписано сохранить, ещё 11 — пересадить. В частности, взамен убираемых тополей на участке высадят 36 кленов и 4 сосны, также на территории спорткомплекса появится более 2,1 тыс. новых кустарников различных видов и других многолетних растений.

Напомним, согласно контракту стоимостью 144 млн рублей подрядчик ООО «КДС-Монтаж» — должен капитально отремонтировать здание СК «Юность» и обустроить на фасаде архитектурную подсветку. А также установить на здании вентилируемые фасады, отремонтировать крышу, входную группу, оборудовать новые пандусы, сделать архитектурно-художественную подсветку, а также организовать рядом велопарковку и место для детских колясок. Работы необходимо выполнить за 150 дней.