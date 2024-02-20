Приостановлен контракт на ремонт ул. Радищева, где собирались снять брусчатку

Приостановлен контракт на ремонт ул. Радищева, где собирались снять брусчатку
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В Калининграде на улице Радищева не ведутся работы по демонтажу брусчатки, так как городские власти на время приостановили контракт. Об этом «Новому Калининграду» во вторник, 20 февраля, сообщила после оперативного совещания глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Контракт приостановлен. Есть сейчас, чем заниматься. Есть ямочный ремонт, который мы ведем. Давайте мы чуть позже вернемся к данной улице. В такое время все равно работы выполняться не могут», — пояснила Дятлова.

Далее глава горадминистрации сообщила, что из-за приостановки контракта подрядчику будет продлен срок его выполнения на весь период приостановки.

Ранее власти Калининграда сообщали, что основанием для снятия брусчатки на Радищева стал шум. Однако в середине ноября прошлого года губернатор Антон Алиханов предложил городским властям брусчатку на улицах Радищева и Галицкого не трогать. Более того, глава региона посоветовал возглавляющей горадминистрацию Елене Дятловой «не чесать, где не чешется» и «не злить» (кого именно, он не уточнил).

В итоге к концу того же месяца глава администрации Елена Дятлова заявила, что мостовую на Радищева могут оставить, несмотря на то, что по проекту ее необходимо заменить на асфальт. Она пообещала вернуться к обсуждению вопроса весной. При этом город в октябре 2023 года нашел подрядчика на реконструкцию улицы (им стала черняховская компания «Вираж», взявшаяся выполнить работу за 77,1 млн рублей). По контракту подрядчик должен был заменить брусчатку на асфальт в течение 310 дней с момента заключения договора.

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