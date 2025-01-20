Застройщик, вырубивший 600 деревьев на ул. Невского, не согласен с суммой ущерба

Застройщик, вырубивший 600 деревьев на ул. Невского, не согласен с суммой ущерба
Фото: Мария Власенкова / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Предприниматели, вырубившие более 600 деревьев на земельном участке в районе перекрестка улиц Невского и Дадаева (речь о земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:6307, относившимся ранее к СНТ «Дружба-2»), не стали отрицать факт вырубки, однако не согласны с суммой ущерба, которую их заставляют заплатить. Об этом «Новому Калининграду» в понедельник, 20 января, сообщила министр природных ресурсов и экологии региона Оксана Астахова. По словам министра, исковое требование было направлено в отношении трёх собственников земельного участка, с которых намерены взыскать сумму ущерба в размере 17,5 млн рублей.

«Вырубка была в районе 600 деревьев, по материалам, которые нам предоставили, — пояснила Астахова. — Ответчики по делу сам факт вырубки не отрицают, но не согласны с установленным количеством вырубленных деревьев. Судом назначена лесотехническая экспертиза. Когда будет экспертиза, тогда и определится конкретное количество вырубленных насаждений. После этого и будет принято решение».

О том, что на владельцев участка подают в суд, стало известно в феврале 2024 года. В минприроды тогда же утверждали, что на указанной территории было вырублено 605 деревьев.

Ранее о факте вырубки сообщал Вадим Борисов, бывший на тот момент председателем комитета городского хозяйства, назвав её самовольной, а 20 февраля глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила журналистам, что со своей стороны город сделал все, что было в его власти: чиновники оценили ущерб в 17 миллионов 436 тысяч рублей, написали заявление в полицию и сообщили об инциденте в региональное минприроды.

Согласно данным публичной кадастровой карты, участок предназначен для строительства многоквартирных домов (количество этажей — от 9 до 16). Калининградцы отмечают, что эта территория часто привлекает лиц, ведущих бродяжнический образ жизни, и находится в замусоренном состоянии.

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