Реконструкция Северного обхода до Тенистой аллеи дорожает на 6,5 млрд рублей

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Стоимость реконструкции участка Северного обхода от Советского проспекта до Тенистой аллеи увеличивается с 9,6 до 16,2 млрд рублей. Также облвласти смещают срок завершения работ с 2027 на 2029 год. Соответствующие данные размещены в проекте постановления областного правительства.

Изменения также коснулись сроков и стоимости работ на участке Северного обхода от Тенистой аллеи до развязки на Балтийск. Предельный объём капитальных вложений снижают с 12,7 до 9,5 млрд рублей. Срок при этом переносится с 2027 на 2026 год.

Контракт на третий и четвёртый подэтапы второго этапа реконструкции Северного обхода власти заключили в декабре 2023 года с компанией «ВАД». В августе она победила в аукционе на строительство съездов с Приморского кольца, цена контракта составила 9,6 млрд рублей. В сентябре 2022 года компания стала победителем торгов на сумму 17 млрд рублей на строительство нового участка длиной 12,4 км от подъезда к Светлогорску до автодороги «Переславское — Круглово» возле Янтарного (VII и IX очереди кольцевого маршрута). Кроме того, в апреле этого года «ВАД» выиграла подряд (она также была единственным участником торгов) на 11 млрд 12 млн рублей на строительство новых очередей Приморского кольца (речь идёт о подэтапе 2.2 второго этапа VII и IX очередей) длиной 5,75 км от подъезда к Янтарному до автодороги «Переславское-Круглово».

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