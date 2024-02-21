Майстер: в регионе планируют создать сервис-центр для поддержки репатриантов

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Власти Калининградской области хотят создать сервис-центр для поддержки репатриантов и соотечественников. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра социальной политики Анжелику Майстер.

«Учитывая заинтересованность экономики Калининградской области в привлечении дополнительных квалифицированных трудовых ресурсов и с учётом указа президента правительство разрабатывает мероприятия по поддержке репатриантов, которые включают финансовую и иную поддержку. Для успешной социализации репатриантов предполагается создать сервис-центр на базе уже действующего центра содействия переселению «Соотечественник», — заявила Майстер на пленарном заседании VIII Санкт-Петербургского международного форума труда.

Сообщается, что в сервис-центр смогут обратиться участники госпрограммы переселения: соотечественники и репатрианты, граждане, которые рассматривают возможность воспользоваться этой программой и проживают как за пределами России, так и в Калининградской области. Специалисты центра будут составлять индивидуальные планы адаптации и социализации семей, консультировать, сопровождать, оказывать адресную помощь в социально-бытовом обустройстве, содействовать в оформлении документов и мер поддержки. Планируется, что сервис-центр будет взаимодействовать с центром занятости населения.

В феврале облвласти выделили центру «Соотечественник» 10 млн рублей из резервного фонда на «информационное сопровождение» по программе переселения в регион соотечественников из-за рубежа.

В её рамках за 11 месяцев прошлого года в Калининградскую область переехали 754 человека. В начале декабря губернатор Антон Алиханов заявлял о планах привлечь в регион около тысячи репатриантов из ближайших стран в 2024 году. По его словам, областные власти получают «огромное количество запросов от русских немцев» и «наших бывших соотечественников из Прибалтики».

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