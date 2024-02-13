На информирование о релокации в регион выделяют 10 млн рублей

Региональные власти выделяют 10 млн рублей на «информационное сопровождение» по программе переселения в Калининградскую область соотечественников из-за рубежа. Распоряжение об этом за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовой информации, оно вступило в силу 12 февраля.

Деньги направляют из резервного фонда, их получит Центр содействия переселению «Соотечественник». Мероприятия, связанные с информированием о программе, должны быть проведены до конца 2024 года.

За 11 месяцев прошлого года в Калининградскую область в рамках программы переселения соотечественников, проживающих за рубежом, переехали 754 человека. Это в два раза ниже показателей 2022 года. В областной госпрограмме «Социальная поддержка населения» снижение потока переселенцев объяснили «сложившейся геополитической обстановкой».