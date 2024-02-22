На строительство новой улицы возле Артиллерийской выделяют 111 млн рублей

На строительство улицы Героя России Мариенко в Калининграде выделяют 110,8 млн рублей. Аукцион по выбору подрядчика анонсирован на сайте областного центра торгов.



Финансирование работ предусмотрено в течение двух лет. В 2024 году на эти цели предполагается направить 50,4 млн рублей, в 2025-м — 60,3 млн.

Улица Мариенко должна соединить улицы Лучинского и Артиллерийскую. Дорога предусмотрена двухполосной с велодорожками и тротуарами. В июле проект строительства улицы прошел госэкспертизу.