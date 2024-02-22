Стадион «Балтика» готовятся «приспособить» под ландшафтно-спортивный парк

Власти Калининградской области планируют заняться преобразованием стадионом «Балтика» в 2024 году. Проект постановления о предоставлении из областного бюджета 22,28 млн рублей на разработку проектно-сметной документации для приспособления стадиона под современное использование проходит в настоящее время публичное обсуждение на сайте правительства.

Речь идет проекте «Приспособление объекта культурного наследия регионального значения „Открытый стадион им. Вальтера Симона — стадион „Балтика“, 1892 год“ под современное использование под ландшафтно-спортивный парк. Благоустройство второй очереди территории ландшафтно-спортивного парка Балтика в г. Калининграде (1-5 этап)». Площадь объекта реконструкции — 84839 кв. м. 

Как отмечается в проекте документа, в 2024 году планируется выделить деньги на проектирование, в целом же финансирование реконструкции обойдётся в объеме 262,3 млн рублей. Заказчиком работ выступит Научно-производственный центр по охране памятников, главным распорядителем средств — областная служба госохраны объектов культурного наследия.

Напомним, ранее власти неоднократно сообщали о планах создать на территории стадиона спортивный парк. Губернатор Антон Алиханов заявлял, что капитальное строительство в этом месте невозможно. «Южная трибуна стадиона „Балтика“ является ОКН (объектом культурного наследия, — прим. „Нового Калининграда“), чья охранная зона полностью накрывает всю территорию „Балтики“, капитальное строительство там запрещено», — отмечал губернатор.

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