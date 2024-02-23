На стадионе «Балтика» состоялся благотворительный футбольный турнир (фото)

Продолжение: Наталья Ищенко: стадион «Балтика» востребован как спортивный объект
Все новости по теме: Спорт

Ежегодные любительские соревнования по мини-футболу «Кубок Джентльменов» (18+) прошли в пятницу на стадионе «Балтика». Призовые места при поддержке ФК «Балтика» разыграли 16 коллективов, сообщает пресс-служба правительства области.

Соревнования носили благотворительный характер. Все командные взносы будут направлены в помощь подопечным фонда «Берег надежды». В турнире приняли участие постоянные участники различных областных лиг, чемпионы области по любительскому футболу, участники офиса футбольного клуба «Балтики», а также игрок сурдолимпийской сборной России по футболу Евгений Авдонин. 

Первое место впервые в истории турнира завоевала сборная правительства региона, в серии пенальти переиграв сборную тренеров академии ФК «Балтика». Третьей стала команда «Фламенго» из Калининградской любительской футбольной лиги.

Как отметили в пресс-службе, матчи проводились на главном поле, которое в прошлом году полностью обновилось — здесь был смонтирован синтетический газон последнего поколения. На поле на регулярной основе выступает «Балтика-БФУ им. И. Канта» в Футбольной национальной лиге-2 и команды академии ФК «Балтика» в Юношеской футбольной лиге России.

Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter