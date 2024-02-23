На стадионе «Балтика» состоялся благотворительный футбольный турнир (фото)

Ежегодные любительские соревнования по мини-футболу «Кубок Джентльменов» (18+) прошли в пятницу на стадионе «Балтика». Призовые места при поддержке ФК «Балтика» разыграли 16 коллективов, сообщает пресс-служба правительства области.



Соревнования носили благотворительный характер. Все командные взносы будут направлены в помощь подопечным фонда «Берег надежды». В турнире приняли участие постоянные участники различных областных лиг, чемпионы области по любительскому футболу, участники офиса футбольного клуба «Балтики», а также игрок сурдолимпийской сборной России по футболу Евгений Авдонин.

Первое место впервые в истории турнира завоевала сборная правительства региона, в серии пенальти переиграв сборную тренеров академии ФК «Балтика». Третьей стала команда «Фламенго» из Калининградской любительской футбольной лиги.

Как отметили в пресс-службе, матчи проводились на главном поле, которое в прошлом году полностью обновилось — здесь был смонтирован синтетический газон последнего поколения. На поле на регулярной основе выступает «Балтика-БФУ им. И. Канта» в Футбольной национальной лиге-2 и команды академии ФК «Балтика» в Юношеской футбольной лиге России.



Фото: пресс-служба правительства Калининградской области