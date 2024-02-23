Власти Светлогорска разрешили «рубку ухода» в Варникенском лесу

Администрация Светлогорска выдала порубочный билет на осуществление «рубки ухода» компании «Виштынец Резорт», которая арендует участок Варникенского леса. Информация о выдаче порубочного билета опубликована на сайте местной администрации.

«Разрешается произвести вырубку вегетативного (порослевого) и семенного возобновления древесных пород с диаметром ствола на высоте 1,3м менее 8 см и возрастом менее 5 лет, на земельных участках 39:17:000000:935, 39:17:000000:934, 39:17:000000:933, 39:17:000000:932, 39:17:000000:931, 39:17:000000:930, 39:17:000000:929, 39:17:000000:927, 39:17:0020001:254, Светлогорск, ул. Студенческая-Нахимова для осуществления рубки ухода», — отмечается в документе.