Зона интересов: от кого и от чего продолжают спасать Варникенский лес под Светлогорском

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Проблема сохранения от застройки Варникенского леса, расположенного недалеко от Светлогорска, не теряет остроты — несмотря на победу, объявленную губернатором Антоном Алихановым во время последней предвыборной кампании. Сейчас речь о 5 гектарах лесной территории, которую местные жители считают частью исторической пущи, а чиновники — нет. Капитальное строительство на ней запрещено, а вот появление новомодного глэмпинга вполне реально. Помешать может разве что позиция прокуратуры. В чем она заключается и что говорят власти — в материале «Нового Калининграда».

В июле приказом министерства градостроительной политики Калининградской области в генеральный план Светлогорского городского округа были внесены изменения, согласно которым часть Варникенского леса в Отрадном оказалась отнесена к функциональной зоне рекреационного назначения. На таких территориях могут в частности располагаться туристические базы, кемпинги и другие подобные объекты. Речь о лесном массиве площадью пять гектаров, поделённом на десять земельных участков с кадастровыми номерами 39:17:020001:254, 39:17:000000:927, 39:17:000000:928, 39:17:000000:929, 39:17:000000:930, 39:17:000000:931, 39:17:000000:932, 39:17:000000:933, 39:17:000000:934 и 39:17:000000:935. По закону, градостроительную документацию можно менять только после вынесения поправок на публичные слушания. Они были проведены дважды: в апреле и сентябре 2022 года. В заключении о результатах общественного обсуждения от 20 сентября 2022 года предложения местных жителей отнести указанные выше земельные участки к зоне озеленённых территорий общего пользования были признаны «нецелесообразными». Власти, к слову, не считают эту часть массива историческим Варникенским лесом.

Согласно информации, предоставленной «Новому Калининграду» региональным министерством градостроительной политики, «испрашиваемая территория действительно отнесена к функциональной зоне „Зона рекреационного назначения“, которая не предполагает строительство объектов капитального строительства и вырубку зелёных насаждений. Данное функциональное зонирование установлено с учётом предложений граждан и правообладателей земельных участков, поступивших в рамках общественных обсуждений, в целях достижения баланса между публичными интересами и интересами правообладателей».

Однако о балансе говорить пока сложно. Экоактивисты продолжают борьбу за пять гектаров Варникенского леса, которые администрация Светлогорска, являющаяся собственником земли, незаконно передала в аренду. К такому выводу пришла Светлогорская межрайонная прокуратура. В ведомстве, в частности, сообщили, что договор аренды заключён в нарушение требований нескольких документов: Земельного кодекса, федерального закона об особо охраняемых природных территориях и постановления Совета Министров РСФСР еще от 1982 года, которое установило границы и режим «округов санитарной охраны», в том числе курорта «Светлогорск — Отрадное». «В связи с выявленными нарушениями 11.01.2021 межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации МО „Светлогорский городской округ“ Владимира Бондаренко внесено соответствующее представление об устранении нарушений закона с указанием на недопущение подобных нарушений впредь и необходимость рассмотрения вопроса об обращении в суд с исковым заявлением о признании незаконным и недействительным договора аренды рассматриваемого земельного участка и применении последствий недействительности сделки», — говорится в ответе ведомства активисту Денису Кондратьеву (есть в распоряжении «Нового Калининграда»).

26 мая 2023 года межрайонная прокуратура Светлогорска направила в адрес администрации городского округа информацию о нарушениях, допущенных при заключении договоров аренды и использовании земельных участков для решения вопроса о расторжении соответствующих договоров. По информации Дениса Кондратьева, 5 га Варникенского леса были сданы в аренду администрацией Светлогорска ООО «Ренессанс» сроком до 15 февраля 2045 года. Учредитель компании — предприниматель Олег Ульянов. В 2013 — 2020 годах им числился глава Светлогорска Андрей Мохнов.

«Теперь мы добиваемся через прокуратуры разных уровней, чтобы сделка аренды была прекращена как ничтожная, сведения в ЕГРН погашены как недостоверные; просим правительство, чтобы территории придали статус ООПТ (особо охраняемой природной территории), ведь это не только часть реликтового Варникенского леса, это не только защитная лесополоса побережья, но и уникальная экосистема, в которой обитают краснокнижные виды, о чем правительство области поставлено в известность», — рассказывает собеседник. Активист, по его словам, также располагает информацией о дальнейших планах на эту территорию. «На этих 5 га леса планируется строительство самого большого в области глэмпинга. По сведениям от работников Администрации СГО, готовится такой проект. К нам постоянно подсылают „казачков“ с просьбами не поднимать шумиху по этой части леса», — возмущается Кондратьев. В региональном министерстве градостроительной политики «Новому Калининграду» сообщили, что «информация о планируемом строительстве в границах испрашиваемой территории в Министерстве отсутствует». Вопрос о судьбе пяти гектаров Варникенского леса Денис Кондратьев адресовал и напрямую губернатору Антону Алиханову в соцсетях. В своём ответе в личной переписке, по словам общественника, глава региона был краток: «Лес рубить там не будут. За лес переживать не стоит».

Во время подготовки материала в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в администрации Светлогорска сообщили, что ООО «Ренессанс» уже не является арендатором указанной территории. С 13 ноября 2023 года участки арендует ООО «Виштынец Резорт». При этом одним из учредителей организации является Софья Шафранская — руководитель ООО «Ренессанс».

По информации, предоставленной «Новому Калининграду» прокуратурой Калининградской области, проверки законности распоряжения земельными участками на территории Варникенского леса ведомство проводило в 2021-2022 годах. Тогда прокуратурой было установлено, что «территориальным управлением Росимущества в Калининградской области полномочия по использованию и распоряжению указанными земельными участками исполнялись ненадлежаще, что повлекло их передачу третьим лицам, изменение категории и вида разрешённого использования, а также отсутствие актуальных сведений об их фактическом использовании». В связи с выявленными нарушениями в 2022 году заместитель прокурора области внёс представление руководителю территориального управления Росимущества. В результате сведения об указанных участках актуализировали, была проведена их инвентаризация. В настоящее время, по данным прокуратуры, ТУ Росимущества обратилось в суд с исками об оспаривании прав на указанные земельные участки. В Арбитражном суде Калининградской области находятся на рассмотрении исковые заявления о признании отсутствующим права муниципальной собственности в отношении двух земельных участков, находящихся в границах Варникенского леса. В случае формирования положительной судебной практики по данному вопросу исковая работа будет продолжена в отношении других земельных участков, отметили в прокуратуре со ссылкой на ТУ Росимущества.

В администрации Светлогорска при этом сообщили «Новому Калининграду» о том, что не обладают сведениями об исковых заявлениях с требованием расторгнуть договоры аренды на указанные участки.

Попытки отщипнуть часть светлогорского побережья в интересах застройщиков предпринимаются регулярно. В апреле 2020 года агентство по градостроению Калининградской области предложило перевести 14 га леса в Отрадном из рекреационной зоны в зону общественно-жилой застройки. Общественники заметили эту инициативу и массово выступили против такого перевода. Глава администрации Светлогорска Владимир Бондаренко тогда был вынужден дать отрицательное заключение на инициативу правительства области по итогам общественных обсуждений. Губернатор Антон Алиханов после скандала поручил, по сути, частично отменить принятый им Генплан и вернуть эти 14 га в зелёную зону. Общественники требовали принять аналогичное решение и по остальным отданным под застройку зелёным территориям в Отрадном. В апреле 2021 года власти опубликовали проект изменений Генплана с возвратом леса в подобающую ему зону.

А в конце декабря 2021 года Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области согласовал бесплатную передачу еще одного земельного участка (площадью почти 31 га) в Отрадном под жилую и санаторно-курортную застройку компании «Раушен резорт». Проект подразумевает строительство 96 тыс. кв. метров апартаментов, а также санаторно-курортного комплекса площадью 30 тыс. кв. метров. Земельный участок частично заходит на территорию Варникенского леса в западной части Отрадного.

Компании «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, областной инвестсовет в конце 2021 года рекомендовал передать также земли в посёлке Зори Светлогорского округа. Инвестор получил их бесплатно и без проведения торгов. На площади в 539 га компании предложили построить 516 тыс. кв. метров жилых зданий, 43,5 тыс. «квадратов» коммерческих помещений, а также поле для гольфа площадью 95,9 га.