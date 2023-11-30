Зона интересов: от кого и от чего продолжают спасать Варникенский лес под Светлогорском

Проблема сохранения от застройки Варникенского леса, расположенного недалеко от Светлогорска, не теряет остроты — несмотря на победу, объявленную губернатором Антоном Алихановым во время последней предвыборной кампании. Сейчас речь о 5 гектарах лесной территории, которую местные жители считают частью исторической пущи, а чиновники — нет. Капитальное строительство на ней запрещено, а вот появление новомодного глэмпинга вполне реально. Помешать может разве что позиция прокуратуры. В чем она заключается и что говорят власти — в материале «Нового Калининграда».
В июле приказом министерства градостроительной политики Калининградской области в генеральный план Светлогорского городского округа были внесены изменения, согласно которым часть Варникенского леса в Отрадном оказалась отнесена к функциональной зоне рекреационного назначения. На таких территориях могут в частности располагаться туристические базы, кемпинги и другие подобные объекты. Речь о лесном массиве площадью пять гектаров, поделённом на десять земельных участков с кадастровыми номерами 39:17:020001:254, 39:17:000000:927, 39:17:000000:928, 39:17:000000:929, 39:17:000000:930, 39:17:000000:931, 39:17:000000:932, 39:17:000000:933, 39:17:000000:934 и 39:17:000000:935. По закону, градостроительную документацию можно менять только после вынесения поправок на публичные слушания. Они были проведены дважды: в апреле и сентябре 2022 года. В заключении о результатах общественного обсуждения от 20 сентября 2022 года предложения местных жителей отнести указанные выше земельные участки к зоне озеленённых территорий общего пользования были признаны «нецелесообразными». Власти, к слову, не считают эту часть массива историческим Варникенским лесом.
Согласно информации, предоставленной «Новому Калининграду» региональным министерством градостроительной политики, «испрашиваемая территория действительно отнесена к функциональной зоне „Зона рекреационного назначения“, которая не предполагает строительство объектов капитального строительства и вырубку зелёных насаждений. Данное функциональное зонирование установлено с учётом предложений граждан и правообладателей земельных участков, поступивших в рамках общественных обсуждений, в целях достижения баланса между публичными интересами и интересами правообладателей».
Однако о балансе говорить пока сложно. Экоактивисты продолжают борьбу за пять гектаров Варникенского леса, которые администрация Светлогорска, являющаяся собственником земли, незаконно передала в аренду. К такому выводу пришла Светлогорская межрайонная прокуратура. В ведомстве, в частности, сообщили, что договор аренды заключён в нарушение требований нескольких документов: Земельного кодекса, федерального закона об особо охраняемых природных территориях и постановления Совета Министров РСФСР еще от 1982 года, которое установило границы и режим «округов санитарной охраны», в том числе курорта «Светлогорск — Отрадное». «В связи с выявленными нарушениями 11.01.2021 межрайонной прокуратурой в адрес главы администрации МО „Светлогорский городской округ“ Владимира Бондаренко внесено соответствующее представление об устранении нарушений закона с указанием на недопущение подобных нарушений впредь и необходимость рассмотрения вопроса об обращении в суд с исковым заявлением о признании незаконным и недействительным договора аренды рассматриваемого земельного участка и применении последствий недействительности сделки», — говорится в ответе ведомства активисту Денису Кондратьеву (есть в распоряжении «Нового Калининграда»).
26 мая 2023 года межрайонная прокуратура Светлогорска направила в адрес администрации городского округа информацию о нарушениях, допущенных при заключении договоров аренды и использовании земельных участков для решения вопроса о расторжении соответствующих договоров. По информации Дениса Кондратьева, 5 га Варникенского леса были сданы в аренду администрацией Светлогорска ООО «Ренессанс» сроком до 15 февраля 2045 года. Учредитель компании — предприниматель Олег Ульянов. В 2013 — 2020 годах им числился глава Светлогорска Андрей Мохнов.
«Теперь мы добиваемся через прокуратуры разных уровней, чтобы сделка аренды была прекращена как ничтожная, сведения в ЕГРН погашены как недостоверные; просим правительство, чтобы территории придали статус ООПТ (особо охраняемой природной территории), ведь это не только часть реликтового Варникенского леса, это не только защитная лесополоса побережья, но и уникальная экосистема, в которой обитают краснокнижные виды, о чем правительство области поставлено в известность», — рассказывает собеседник. Активист, по его словам, также располагает информацией о дальнейших планах на эту территорию. «На этих 5 га леса планируется строительство самого большого в области глэмпинга. По сведениям от работников Администрации СГО, готовится такой проект. К нам постоянно подсылают „казачков“ с просьбами не поднимать шумиху по этой части леса», — возмущается Кондратьев. В региональном министерстве градостроительной политики «Новому Калининграду» сообщили, что «информация о планируемом строительстве в границах испрашиваемой территории в Министерстве отсутствует». Вопрос о судьбе пяти гектаров Варникенского леса Денис Кондратьев адресовал и напрямую губернатору Антону Алиханову в соцсетях. В своём ответе в личной переписке, по словам общественника, глава региона был краток: «Лес рубить там не будут. За лес переживать не стоит».
Во время подготовки материала в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда» в администрации Светлогорска сообщили, что ООО «Ренессанс» уже не является арендатором указанной территории. С 13 ноября 2023 года участки арендует ООО «Виштынец Резорт». При этом одним из учредителей организации является Софья Шафранская — руководитель ООО «Ренессанс».
По информации, предоставленной «Новому Калининграду» прокуратурой Калининградской области, проверки законности распоряжения земельными участками на территории Варникенского леса ведомство проводило в 2021-2022 годах. Тогда прокуратурой было установлено, что «территориальным управлением Росимущества в Калининградской области полномочия по использованию и распоряжению указанными земельными участками исполнялись ненадлежаще, что повлекло их передачу третьим лицам, изменение категории и вида разрешённого использования, а также отсутствие актуальных сведений об их фактическом использовании». В связи с выявленными нарушениями в 2022 году заместитель прокурора области внёс представление руководителю территориального управления Росимущества. В результате сведения об указанных участках актуализировали, была проведена их инвентаризация. В настоящее время, по данным прокуратуры, ТУ Росимущества обратилось в суд с исками об оспаривании прав на указанные земельные участки. В Арбитражном суде Калининградской области находятся на рассмотрении исковые заявления о признании отсутствующим права муниципальной собственности в отношении двух земельных участков, находящихся в границах Варникенского леса. В случае формирования положительной судебной практики по данному вопросу исковая работа будет продолжена в отношении других земельных участков, отметили в прокуратуре со ссылкой на ТУ Росимущества.
В администрации Светлогорска при этом сообщили «Новому Калининграду» о том, что не обладают сведениями об исковых заявлениях с требованием расторгнуть договоры аренды на указанные участки.
А в конце декабря 2021 года Совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области согласовал бесплатную передачу еще одного земельного участка (площадью почти 31 га) в Отрадном под жилую и санаторно-курортную застройку компании «Раушен резорт». Проект подразумевает строительство 96 тыс. кв. метров апартаментов, а также санаторно-курортного комплекса площадью 30 тыс. кв. метров. Земельный участок частично заходит на территорию Варникенского леса в западной части Отрадного.
Компании «Раушен Хотел Ресорт», связанной с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, областной инвестсовет в конце 2021 года рекомендовал передать также земли в посёлке Зори Светлогорского округа. Инвестор получил их бесплатно и без проведения торгов. На площади в 539 га компании предложили построить 516 тыс. кв. метров жилых зданий, 43,5 тыс. «квадратов» коммерческих помещений, а также поле для гольфа площадью 95,9 га.Текст: Мария Власенкова, фото: Вадим Хлебников / Новый Калининград, в материале использован скриншот публичной кадастровой карты
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