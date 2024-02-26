На «кошельках» лишённого лицензии Qiwi Банка осталось 4,4 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), назначенное временной администрацией Qiwi Банка, выявило в нём порядка 9,3 млн электронных кошельков с общей суммой средств 4,4 млрд рублей. Сообщение об этом размещено на сайте АСВ.



«Сейчас агентство работает над упрощением процедуры подачи требований кредиторов владельцами электронных кошельков через личный кабинет платёжного сервиса Qiwi», — говорится в сообщении, — По предварительной информации, в кредитной организации достаточно активов для расчётов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков. Вместе с тем АСВ внимательно изучает качество кредитного портфеля Киви Банка, а также выданные им поручительства и гарантии».

Центробанк отозвал лицензию у Qiwi Банка 21 февраля. По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе РФ. По информации ЦБ, «установлены многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан».

В АСВ разъяснили владельцам кошельков Киви-банка, как они могут вернуть свои деньги.