Алиханов: перевести отопление Балтийска на газ сможем к осени-зиме 2025 года

Власти надеются перевести отопление Балтийска на газ к осенне-зимнему сезону 2025 года, написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем телеграм-канале.

«Посетил сегодня стройплощадку блочно-модульной газовой котельной по ул. Дмитрия Донского мощностью 46,5 МВт в Балтийске. На объекте выполняется монтаж временного электроснабжения. Начаты работы по устройству основания под столбчатые фундаменты. Также строятся котельная мощностью 14 МВт по ул. Сенявина и модульная газовая котельная мощностью 4,6 МВт по ул. А. Серебровской», — отметил глава региона.

По его словам, все три объекта законтрактованы, подрядчикам выплачен аванс, заводы приступили к изготовлению оборудования, поставки начнутся весной. «Если никто из подрядчиков не подведет, то к следующему осенне-зимнему сезону мы сможем либо полностью, либо двумя из трех котельных перевести отопление Балтийска на газовую генерацию».

Губернатор также сообщил о продолжении внутритрубной диагностики газопровода. Ее планируется завершить в мае этого года. После планируется перейти к врезке в магистральный газопровод.

В конце января Антон Алиханов заявлял, что летом в Балтийске можно будет провести «торжественную церемонию», связанную с окончанием строительства газопровода. Ранее срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. Контракт обновили 12 декабря прошлого года. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года.