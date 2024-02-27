Служба «более ста лет»: при капремонте в регионе стали делать сланцевую кровлю (фото)

Служба «более ста лет»: при капремонте в регионе стали делать сланцевую кровлю (фото)
Фото: пресс-служба ФКР Калининградской области
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В Калининградской области при капремонте многоквартирных жилых домов стали применять сланцевую кровлю. Об этом во вторник, 27 февраля, во время оперативного совещания в правительстве области сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черномаз.

«Фонд работает с новыми видами исторических кровельных покрытий, — сообщил Черномаз. — Во-первых, это сланец. Срок службы такой кровли — более ста лет. Увидеть его можно в Черняховске на улице Комсомольской, на объекте культурного наследия ЖК «Порт-Артур».

Черномаз напомнил, что ФКР также применяет ромбовидный фальц, не требующий усиления кровельных конструкций (по словам чиновника, срок его службы — около 50 лет).

Руководитель ФКР Олег Туркин подтвердил «Новому Калининграду», что Черняховск стал первым городом региона, где при капремонте используется сланец.

«Дальше он будет применяться по мере возможности, но только на объектах культурного наследия», — пояснил он.

По словам Туркина, в регион сланец поставляют из Китая.


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