Без цветов: в мэрии сообщили о провале эксперимента с мавританским газоном

В администрации Калининграда рассказали, что эксперимент с высадкой мавританского газона на разворотном кольце улиц Горького и Гайдара окончательно провалился.



«В этом году ищем подрядчика для восстановления газона без высадки цветов, — сообщил представитель пресс-службы мэрии к комментариях официального телеграм-канала администрации. — В прошлом году основные работы были предусмотрены только на 710 кв.м, но подрядчик не выполнил условия договора как следует, что повлекло расторжение контракта. В этом году приходится восстанавливать газонное покрытие с полной заменой грунта на всей территории разворотного кольца, а это 2578 кв.м».

О том, что в Калининграде собираются высадить мавританский газон рядом с проезжей частью стало известно еще в октябре 2022 года. Изначально горвласти готовы были выделить на эксперимент с мавританским газоном 1 790 844 рублей, однако индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин предложил за свои услуги 1 352 087 рублей (к слову, тот же предприниматель ранее стал победителем конкурса по вырубке и раскорчевке участка под гражданское кладбище в Медведевке).