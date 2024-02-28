Без цветов: в мэрии сообщили о провале эксперимента с мавританским газоном

Без цветов: в мэрии сообщили о провале эксперимента с мавританским газоном
Фото: Александр Панфилов
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В администрации Калининграда рассказали, что эксперимент с высадкой мавританского газона на разворотном кольце улиц Горького и Гайдара окончательно провалился.

«В этом году ищем подрядчика для восстановления газона без высадки цветов, — сообщил представитель пресс-службы мэрии к комментариях официального телеграм-канала администрации. — В прошлом году основные работы были предусмотрены только на 710 кв.м, но подрядчик не выполнил условия договора как следует, что повлекло расторжение контракта. В этом году приходится восстанавливать газонное покрытие с полной заменой грунта на всей территории разворотного кольца, а это 2578 кв.м».

О том, что в Калининграде собираются высадить мавританский газон рядом с проезжей частью стало известно еще в октябре 2022 года. Изначально горвласти готовы были выделить на эксперимент с мавританским газоном 1 790 844 рублей, однако индивидуальный предприниматель Дмитрий Калинин предложил за свои услуги 1 352 087 рублей (к слову, тот же предприниматель ранее стал победителем конкурса по вырубке и раскорчевке участка под гражданское кладбище в Медведевке).

В июле 2023 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова усомнилась в качестве выросшего мавританского газона и сообщила, что власти заказали экспертизу видового состава трав. Тогда же Дятлова добавила, что чиновникам еще предстоит выяснить, нужно ли проводить подобные эксперименты в местных климатических условиях.

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