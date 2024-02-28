Администрация Калининграда подала кассацию на решение по вывеске Wildberries

Все новости по теме: Городской облик

Администрация Калининграда подала кассационную жалобу на решение суда, касающееся вывески Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.

Жалоба поступила 27 февраля. Ее будет рассматривать Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Инициатором спора выступал маркетплейс. Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции. Компания указывала, что она является информационной вывеской, а не рекламой. Первая и апелляционная инстанции согласились с этой позицией.

Впоследствии маркетплейс подал еще один иск к администрации Калининграда. Он касается предписания о демонтаже рекламной конструкции у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых. В этом случае суд посчитал, что вывеска могла быть размещена только на основании разрешения администрации. Маркетплейс обжаловал решение, заседание апелляционной инстанции назначено на 6 марта.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter