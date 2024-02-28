Администрация Калининграда подала кассацию на решение по вывеске Wildberries

Администрация Калининграда подала кассационную жалобу на решение суда, касающееся вывески Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.



Жалоба поступила 27 февраля. Ее будет рассматривать Арбитражный суд Северо-Западного округа.

Инициатором спора выступал маркетплейс. Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции. Компания указывала, что она является информационной вывеской, а не рекламой. Первая и апелляционная инстанции согласились с этой позицией.