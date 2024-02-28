Администрация Калининграда подала кассацию на решение по вывеске Wildberries

Администрация Калининграда подала кассационную жалобу на решение суда, касающееся вывески Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова. Информация об этом опубликована в судебной картотеке.
Жалоба поступила 27 февраля. Ее будет рассматривать Арбитражный суд Северо-Западного округа.
Инициатором спора выступал маркетплейс. Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции. Компания указывала, что она является информационной вывеской, а не рекламой. Первая и апелляционная инстанции согласились с этой позицией.Впоследствии маркетплейс подал еще один иск к администрации Калининграда. Он касается предписания о демонтаже рекламной конструкции у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых. В этом случае суд посчитал, что вывеска могла быть размещена только на основании разрешения администрации. Маркетплейс обжаловал решение, заседание апелляционной инстанции назначено на 6 марта.