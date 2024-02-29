Кенигсбергское кладбище в районе Литовского вала включили в реестр ОКН

Кенигсбергское кладбище в районе Литовского вала включили в реестр ОКН
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Старинное кладбище в районе Литовского вала, где минувшим летом и этой зимой археологи занимались переносом почти пяти тысяч захоронений, включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Приказ Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области о включении «Участка культурного слоя города Кёнигсберга, территории общинных кладбищ на Лабиауэр-штрассе», был опубликован 27 февраля.

В декабре 2023 года власти сообщали, что для строительства улицы Юбилейной (ее планируют продлить на 1,4 км) с указанного участка придется перенести около пяти тысяч захоронений. Дублер Литовского вала, должен пройти по территории исторических общинных кладбищ Лабиауэр-штрассе, где жителей Кенигсберга хоронили в первой половине XIX и начале ХХ столетия.

Осенью прошлого года у калининградцев вызвала беспокойство судьба зеленой зоны между улицами Невского и Гагарина. Городские власти разрешили вырубить деревья — они были обозначены как самосев — на вытянутом участке вдоль Литовского ручья площадью 1,1 гектара. Инициативная группа просила «сдвинуть» будущую дорогу, чтобы сохранить зеленые насаждения, и обращалась по этому поводу в горсовет.

Министр природных ресурсов и экологии региона Олег Ступин, комментируя в мае планы по строительству дублера Литовского вала, заявил, что отказываться от них не планируют. В конце лета 2023 года археологи приступили к исследованию территории бывших кладбищ.

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