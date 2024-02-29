В Калининграде суд отправил осквернивших Вечный огонь туристов под домашний арест

В Калининграде суд назначил меру пресечения в виде домашнего ареста 38-летнему жителю Свердловской области и 37-летней жительнице Ижевска , которых обвиняют в осквернении Вечного огня. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 февраля 2024 года Л. и К., находясь на территории мемориала «1200 героям-гвардейцам» — братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года, устроили пикник, прыгали через Вечный огонь, распивали алкоголь, сожгли и похитили возложенные к братской могиле цветы. В то же время, как отметил следователь, туристы вину признали в полном объеме, активно способствуют расследованию преступления, по договору аренды временно проживают на территории Калининграда, в связи с чем им может быть избрана меры пресечения, не связанная с изоляцией от общества.

Постановлениями Ленинградского районного суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 27 апреля 2024 года. Им запрещено покидать жилище, общаться с участниками уголовного судопроизводства, вести переговоры по обстоятельствам, касающимся расследования дела, с использованием всех видов телефонных устройств, электронной почты, сети «Интренет»; отправлять и получать посылки и письма. В случае нарушения запретов мера пресечения может быть заменена на заключение под стражу. Постановление суда не вступило в законную силу.