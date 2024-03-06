СМИ: материнский капитал предлагают увеличить до миллиона рублей

Группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» разработала законопроект, которым предлагается с учётом темпов инфляции и роста цен на жильё выплачивать материнский капитал в размере 1 млн рублей за второго ребенка. Об этом пишет ТАСС, в распоряжении которого есть документ.



Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно законопроекту, размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. рублей на первого ребёнка и 1 млн рублей — на второго. На третьего ребёнка также предлагается выплачивать 1 млн рублей при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

С 1 февраля 2024 года размер материнского капитала проиндексировали на 7,4 %. Он составил 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. рублей — на второго.

С 2022 года по поручению президента материнский капитал стал индексироваться на уровень фактической инфляции. Депутаты предлагают установить с февраля 2025 года более высокий размер маткапитала с учётом «резкого роста стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%».

Президент России Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала «как минимум до 2030 года» в ходе ежегодного послания Федеральному собранию 29 февраля. 1 марта депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сделать программу бессрочной. По информации СМИ, законопроект об увеличении маткапитала до миллиона рублей планируют внести в Госдуму в среду, 6 марта.