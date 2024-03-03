На участке трассы Зеленоградск — Приморск начался ремонт (фото)

Все новости по теме: Ремонт дорог

Фото: Telegram-канал Балтийского городского округа

На трассе Зеленоградск — Приморск через Светлогорск начался ремонт. Рабочие восстанавливают участок региональной дороги в Приморске. Информация об этом размещена в Telegram-канале Балтийского городского округа.

Капитальный ремонт 8,3 км трассы выполняет АО «Вад». Помимо бригады рабочих на объекте задействованы пять единиц техники. Строители начали подготовительные работы в районе завода средств связи. Планируется снять верхний слой дорожного полотна, выровнять его и уложить новое асфальтовое покрытие. Эти работы должны быть завершены до конца апреля.

«Просим автовладельцев учитывать проведение ремонтных работ и соблюдать скоростной режим», — говорится в сообщении паблика.

Стоимость контракта — более 156 млн рублей. Торги на проведение ремонта трассы были признаны несостоявшимися, т.к. других претендентов, кроме компании «Вад», не оказалось. В целом подрядчику предстоит восстановить участок дороги от посёлка Круглово до пересечения улицы Янтарной и Калининградского шоссе в Приморске. К августу 2024 года должны быть отремонтированы проезжая часть и тротуары. Также рабочим предстоит нанести разметку и обустроить остановочные павильоны.

Найти исполнителя удалось со второй попытки. Контракт с единственным участником первой закупки компанией «Виастрой», зарегистрированной в Калининградской области, помешала заключить гостайна. Фирма не смогла подтвердить наличие опыта исполнения договора, не нарушив закон «О государственной тайне». Жалобу компании «Виастрой» на комиссию, отклонившую заявку, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области признали необоснованной.

Ремонт трасс, ведущих к приморским городам, ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фирма «Вад» — крупнейший дорожный подрядчик в регионе. В числе объектов компании Северный обход Калининграда и продолжение Приморского кольца.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter