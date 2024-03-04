Новые условия выдачи жилищных сертификатов для сирот вводятся со 2 апреля

Со 2 апреля начинают действовать новые условия выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот. Меру соцподдержки можно будет получить «согласно федеральному порядку, обязательному для исполнения во всех регионах России». Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.



Уточняется, что федеральный порядок вводит ряд новых условий для заявителя, среди которых:

1) наличие в течение года, предшествовавшего обращению, официально подтвержденного дохода не ниже МРОТ, который обеспечивает заявителю и его семье среднедушевой доход выше прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе (это касается и членов семьи претендента, если она есть);

2) отсутствие задолженности по налогам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты РФ, за исключением сумм, по которым предоставлена отсрочка или рассрочка;

3) отсутствие психических расстройств, алкогольной или наркотической зависимости, судимости и факта уголовного преследования за умышленное преступление.

Сертификат по-прежнему доступен для граждан из категории детей-сирот старше 23 лет. Размер выплаты рассчитывается исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения в субъекте страны и социальной нормы предоставления площади жилого помещения. Средства сертификата должны перечисляться напрямую на счёт продавца недвижимости или в кредитную организацию для погашения ипотеки.

«При покупке квартиры также можно пользоваться другими мерами социальной поддержки, доступными для заявителя. Преимущественное право на сертификат имеют граждане из категории детей-сирот, которые уже стали родителями и намерены использовать материнский капитал, а также участники специальной военной операции», — сообщили в пресс-службе.

До 2 апреля жители из категории детей-сирот могут оформить сертификат по условиям регионального законодательства. С апреля 2021 года документ получили 470 человек. Почти 90% из них приобрели по нему недвижимость.Отмечается, что все региональные жилищные сертификаты, которые не были использованы, продолжат действовать до приобретения жилых помещений или истечения срока действия документа.

В декабре областные власти сообщали о том, что ищут возможность частично сохранить региональную меру поддержки детей-сирот жилищными сертификатами.

Ранее в областном правительстве заявляли о предположительном уменьшении числа сирот, которые будут обеспечены жильём в Калининградской области в 2024 году в связи с условиями, которые диктуют регионам «сверху».

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