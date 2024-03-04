Проект капремонта бывшей галереи на Московском проспекте прошел экспертизу

Проект капитального ремонта Областного центра культуры молодежи (ОЦКМ) в Калининграде получил положительное заключение госэкспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Областной центр культуры молодежи в 2018 году выселили из здания биржи (сегодня там располагается Музей искусств). ОЦКМ предоставили два здания — бывшей галереи (Московский проспект 60-62) и театра на Бассейной (музыкального театра, который ранее размещался по ул. Бассейной, 42). С тех пор оба помещения ждут капитального ремонта.

Ранее в здании на Московском проспекте располагалась Художественная галерея. Сотрудники регулярно жаловались на протекающую крышу. Власти заявляли о планах по сносу здания вместе с падающим домом на той же улице В 2017 году Художественную галерею переименовали в Музей изобразительных искусств, а на следующий год поменяли местами с Областным центром культуры молодёжи, базировавшемся в здании бывшей биржи (бывший ДКМ). После переезда творческие коллективы ОЦКМ также жаловались на протекающую крышу.

В 2022 году на ремонт ОЦКМ на Московском проспекте выделили 14,8 млн рублей. Подрядчик должен был заменить окна и отремонтировать кровлю в здании до конца октября 2022 года. 15 октября того же года был подписан акт технической готовности объекта. Но спустя месяц подрядчик направил ОЦКМ дополнительное соглашение об изменении цены контракта по причине некорректно составленной сметы. ОЦКМ в ответ разместил отказ от приемки работ, «возражая против уплаты твердой цены по контракту». Тогда поставщик обратился в Арбитражный суд Калининградской области. Последний постановил взыскать с ОЦКМ долг почти в 13,5 млн.