«Лукойл» получил разрешение на вырубку деревьев в Зеленоградском округе

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Компания «Лукойл — Калининградморнефть» получила разрешение вырубить 87 деревьев и один кустарник в Зеленоградском округе. Порубочный билет размещён на сайте муниципалитета.

Разрешение выдано 4 марта и действует до 30 ноября 2024 года. Указанная цель вырубки — освоение месторождения D33 с объектами инфраструктуры (первый этап), реконструкция трубопровода товарной нефти. Вырубка запланирована в районе посёлка Логвино — на земельных участках с кадастровыми номерами 39:05:040625:15/чзу1, 39:05:040625:379/чзу1, 39:05:051107:329/чзy1, 39:05:061128:178/чзу1, 39:05:061128:178/чзу2, 39:05:061128:178/чзу3, 39:05:061128:180/чзу1, 39:05:061128:302/чзу1.

Сносу подлежат дубы, клёны, липы и другие порода деревьев. Площадь частей земельных участков, на которых планируется снос зелёных насаждений, составляет 1632 кв. метра. Стоимость компенсационного озеленения — порядка 2,4 млн рублей. Проект предусматривает посадку 74 деревьев и одного кустарника южнее посёлка Рощино.

В 2020 году Главгосэкспертиза утвердила результаты инженерных изысканий для подготовки проекта по первому этапу освоения «Лукойлом» нефтяного месторождения D33 в районе Куршской косы. Оно было открыто в Балтийском море в 2015 году, расположено в 57 км от побережья Куршской косы. Извлекаемые запасы нефти составляют 21,2 млн тонн.

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