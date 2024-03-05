Черняховску одобрили проект реновации центра города (фото)

Проект «Пространство человека», который охватывает площади Ленина и Театральную, а также улицы Пионерскую, Партизанскую, Барклая-де-Толли, Водопроводную, Калининградскую, Садовую и Госпитальную, получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Как сообщается в соответствующем акте, опубликованном на сайте региональной Службы охраны объектов культурного наследия, общая площадь городской территории, которую затрагивает проектирование — 5,2 га.



Экспертизу выполняла директор Научно-исследовательского предприятия «Этнос» Ирина Агафонова из нижнего Новгорода, которая подчеркнула, что в указанных границах планируются: прокладка сети водоотведения, реконструкция существующих коммуникаций дождевой канализации, прокладка сети электроснабжения, прокладка сети водоснабжения, устройство дорожного полотна, устройство тротуаров, возведение МАФ, благоустройство (включая устройство «сухого фонтана») и озеленение территории.

В зону проектирования входит 12 объектов культурного наследия, однако, по мнению эксперта, принятые проектировщиком решения «не противоречат требованиям обеспечения их сохранности». При этом, подрядчику необходимо будет учесть, что работы в непосредственной близости от них необходимо будет проводить вручную, а также ему придется соблюдать еще ряд условий, указанных в акте.

Ранее власти Черняховска сообщали, что запланировали крупную реновацию в центральной части города, и выделили на проектирование более 10 млн рублей. В итоге, конкурс выиграла компания «Винбулл Групп», согласившаяся выполнить работы за 5 949 000 рублей.

Фото: слайды из акта экспертизы

Проектировщик должен учесть создание нескольких функциональных зон, в которые входят пять «карманных парков»: «Лютеркирха», «Музей брусчатки», «Кинолента», «Застежка» и «Тиволи». Они предусматривают вкрапления исторических видов мощения, высадку деревьев, установку скамеек, деревянных настилов, велопарковок, урн и приствольных решеток.

Также на некоторых улицах предусмотрены: озеленение за счет сужения проезжей части, перекладка брусчатого мощения, новое плиточное покрытие на тротуарах; буферное озеленение между тротуаром и проезжей частью, создание велосипедных дорожек.

Отметим, что ранее муниципалитетом была подана заявка на конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения». По итогам голосования горожане выбрали проект «Две площади» (Ленина и Театральная), который предусматривает их реконструкцию. При одобрении финансирования работы собирались провести в 2024 году.