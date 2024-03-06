Суд оставил без изменений обвинительные приговоры руководству «Права на жизнь»

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Калининградский областной суд оставил без изменений обвинительные приговоры в отношении учредителя общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» Екатерины Ублинской и председателя правления Натальи Галяс по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). Апелляция была рассмотрена 5 марта. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

16 ноября 2023 года зоозащитницы после вынесенных ранее обвинительного и оправдательного приговоров вновь были признаны Центральным районным судом Калининграда виновными в мошенничестве. Екатерине Ублинской было назначено наказание в виде 2,6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, Наталье Галяс — в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

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В октябре 2018 года прокуратура заподозрила представителей «Права на жизнь» в растрате бюджетных средств. В ведомстве тогда сообщили, что общественная организация предоставила в органы власти недостоверные сведения об исполнении в 2016 году контракта на отлов и содержание безнадзорных животных, заключенного с областными властями. По версии следствия, зооактивисты израсходовали порядка одного миллиона рублей «по своему усмотрению», не оказав оплаченные услуги.

«Мы будем подавать апелляцию, дальше кассацию ещё в Верховный суд, — заявляла Ублинская в ноябре, — Мы будем в любом случае опротестовывать это решение и идти дальше, бороться до последнего. К сожалению, наша судебная система далеко не справедливая».

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