Власти Пионерского выделили почти 16 млн рублей на благоустройство сквера

Власти Пионерского выделили почти 16 млн рублей на благоустройство сквера
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Власти Пионерского готовы выделить 15 986 593 рубля на благоустройство сквера в районе домов 4-10 и 12 на улице Флотской. Согласно порталу Госзакупок, заявки на конкурс принимаются до 20 марта, а работы подрядчику предстоит выполнить за 90 дней.

Отметим, что ранее власти искали подрядчика для обустройства пешеходной и велосипедной дорожек в зеленой зоне на той же улице (тротуар предстояло обустроить на улице Флотской от улицы Парковой до Пограничного переулка, а тротуар с велодорожной — от улицы Флотской, 10 до разворотного кольца на улице Портовой). Начальная цена контракта составляла 13,2 млн рублей, однако лидер торгов, ООО «СК Щит», предложил свои услуги за 9 138 062 рублей. Эти работы, согласно проекту контракта, требуется начать в апреле и завершить в начале июня 2024 года.

Также в декабре прошлого года власти Пионерского заключили контракт на благоустройство парковой и прибрежной территории по проекту «Круг здоровья», победившему в федеральном конкурсе. Договор подписали с компанией «Мириам», которая согласилась выполнить работы за 167,7 млн. Проект предполагает благоустройство пляжа и парковых зон, которые будут связаны между собой пешеходными маршрутами.

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