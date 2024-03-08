Власти Пионерского выделили почти 16 млн рублей на благоустройство сквера

Власти Пионерского готовы выделить 15 986 593 рубля на благоустройство сквера в районе домов 4-10 и 12 на улице Флотской. Согласно порталу Госзакупок, заявки на конкурс принимаются до 20 марта, а работы подрядчику предстоит выполнить за 90 дней.



Отметим, что ранее власти искали подрядчика для обустройства пешеходной и велосипедной дорожек в зеленой зоне на той же улице (тротуар предстояло обустроить на улице Флотской от улицы Парковой до Пограничного переулка, а тротуар с велодорожной — от улицы Флотской, 10 до разворотного кольца на улице Портовой). Начальная цена контракта составляла 13,2 млн рублей, однако лидер торгов, ООО «СК Щит», предложил свои услуги за 9 138 062 рублей. Эти работы, согласно проекту контракта, требуется начать в апреле и завершить в начале июня 2024 года.