Алиханов пообещал, что взрослые деревья в Варникенском лесу рубить не будут

На территории так называемого Варникенского леса, арендованной предпринимателями, решившими организовать там глэмпинг, не будут рубить здоровые взрослые деревья. Об этом в пятницу, 8 марта, сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Антон Алиханов, общаясь с подписчиками. Один из жителей напомнил главе региона, что власти обещали отнести обсуждаемые участки к городским лесам, однако выдали разрешение на обустройство там мест отдыха туристов.



«Варникенский лес стал городскими лесами, вы знаете об этом, — отреагировал Антон Алиханов. — Та территория, о которой вы пишете, не является частью этого леса. Но и на ней не будет вырубки взрослых деревьев, там будет глэмпинг в лесу. Санитарная рубка там коснулась деревьев в 8 сантиметров толщины ствола и сухостоя».

Ранее администрация Светлогорска выдала порубочный билет на «рубку ухода» компании «Виштынец Резорт», которая арендует участок Варникенского леса. Сообщалось, что ей разрешается вырубить деревья с диаметром ствола на высоте 1,3м менее 8 см и возрастом менее 5 лет, на земельных участках с кадастровыми номерами 39:17:000000:935, 39:17:000000:934, 39:17:000000:933, 39:17:000000:932, 39:17:000000:931, 39:17:000000:930, 39:17:000000:929, 39:17:000000:927, 39:17:0020001:254. Жители считают эти участки исторической пущи.