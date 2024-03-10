Авиакомпании прекратили продажу субсидированных билетов из Калининграда (дополнено)

Городские авиакассы прекратили продажу субсидированных авиабилетов для льготных категорий из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург. Как сообщил диспетчер авиакасс, продажу авиабилетов для льготников остановили с 7 марта.



В справочной «Аэрофлота» сообщили, что «квота была исчерпана, продажа билетов прекращена». В справочной «Уральских авиалиний» сообщили, что льготные билеты есть только на рейс «Калининград — Екатеринбург». В настоящее время купить самый дешевый билет из Калининграда в Москву на сайте «Аэрофлота» можно за 5304 на 13 марта. На сайте «Уральских авиалиний» — за 5252 руб.

Напомним, льготные авиабилеты могли приобрести молодежь в возрасте до 23 лет, пенсионеры по старости, инвалиды и многодетные. Как отмечается на сайте Росавиации, из Калининграда в Москву льготный билет стоит 3800 рублей, в Санкт-Петербург — 3500 рублей.

В конце февраля этого года начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщал, что распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая. 8 марта Минтранс РФ поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования.

Дополнено в 12.46: начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что «по сути так и есть — сейчас продажа субсидированных билетов заморожена». «Связано это не с исчерпанием средств, а с перестройкой программы субсидирования согласно поручению президента, которое было дано в ходе последнего визита главы государства в Калининградскую область», — сообщил Дмитрий Лысков и порекомендовал за подробностями обратиться в пресс-службу Министерства транспорта РФ.

