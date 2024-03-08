Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до мая

Минтранс РФ поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе министерства.



«Другим авиаперевозчикам (кроме „Аэрофлота“, который и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам — прим. ТАСС), осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях», — говорится в сообщении.

В конце февраля этого года начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщал, что распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая.

Идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области 25 января во время визита в Калининград поддержал президент Владимир Путин.