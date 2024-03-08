Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до мая

Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до мая
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Авиаперевозки

Минтранс РФ поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе министерства.

«Другим авиаперевозчикам (кроме „Аэрофлота“, который и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам — прим. ТАСС), осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях», — говорится в сообщении.

В конце февраля этого года начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщал, что распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая.

Идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области 25 января во время визита в Калининград поддержал президент Владимир Путин.

В октябре прошлого года вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщал, что власти региона попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на калининградском направлении на всех жителей области. Чиновник указывал, что параметры субсидирования на 2024 год тогда были неизвестны.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter