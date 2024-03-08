Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до мая

Минтранс РФ поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе министерства.
«Другим авиаперевозчикам (кроме „Аэрофлота“, который и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам — прим. ТАСС), осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях», — говорится в сообщении.
В конце февраля этого года начальник пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков сообщал, что распространить авиасубсидии на всех жителей Калининградской области планируется с 1 мая.
Идею региональных властей ввести льготные авиабилеты для всех жителей Калининградской области 25 января во время визита в Калининград поддержал президент Владимир Путин.В октябре прошлого года вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов сообщал, что власти региона попросили федеральный центр распространить льготные авиаперевозки на калининградском направлении на всех жителей области. Чиновник указывал, что параметры субсидирования на 2024 год тогда были неизвестны.