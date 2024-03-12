Солнечные часы для Светлогорска восстанавливают без участия автора мозаики (фото)

Мозаику Солнечные часы, демонтированную со старого променада Светлогорска, восстанавливают без участия ее создателя Николая Фролова. Об этом «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов. Ранее губернатор Антон Алиханов выложил в своем телеграм-канале фото мозаики, разложенной на полу в одном из цехов, и сообщил, что она готова уже на 70 процентов.



«В четверг мы планируем выезд в цех, где идет реставрация, — сообщил Маслов. — К сожалению, Николай Фролов (он, кстати, создавал этот объект не один) отказался от осуществления авторского надзора за работами. Ему предлагали, но он сам не захотел. Может быть, ему трудно, может, есть какие-то другие причины. Однако с мозаикой работают крупные специалисты в этой области, профессиональные мозаичисты и реставраторы. Руководит процессом специалист из санкт-петербургской академии художеств имени Ильи Репина, который занимался мозаиками в Исаакиевском соборе и станциях московского метро».

Солнечные часы «Зодиак» в стиле советского модернизма — работа авторского коллектива под руководством Николая Фролова. Памятник был создан в 1974 году в рамках строительства и обустройства лестничного спуска. Часы выполнены из каменной смальты в технике римской мозаики, созданной по схеме обратного набора. За оригинальность композиции и точность отображения времени памятник занесли в книгу рекордов Гиннеса. Около солнечных часов установлена скульптура «Шар» из мозаики. На ней закреплена бронзовая пластина с подробным описанием всех элементов часов и поправок на каждый месяц года.

Последний раз памятник реставрировали в 2005 году, после чего его внешний облик несколько изменился. При проведении работ вместо аутентичной мозаики была использована стеклянная глянцевая смальта. В 2017 году Солнечные часы в Светлогорске признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2022-м — объектом культурного наследия регионального значения.

В связи с реконструкцией променада в Светлогорске региональная служба охраны памятников предлагала несколько сценариев для Солнечных часов. Первый вариант — снятие мозаики, реставрация и возвращение на прежнее место. Второй вариант — передача в музей. Автор скульптуры Николай Фролов выступил за ее сохранение на прежнем месте. «Мозаика всегда связана с той основой, на которой она лежит, — заявлял художник на встрече с чиновниками. — Это не картина, которую можно взять и перенести. Это очень сложный элемент, который состоит из тысячи маленьких тессеров. Более глупого и дурацкого решения, чем перенос, я не представляю. Это [предлагают] люди неграмотные совершенно».