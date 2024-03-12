«Можете не рассчитывать на субсидию»: Алиханов потребовал ремонт на Брамса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов потребовал полностью отремонтировать ул. Брамса в текущем году. В случае неисполнения требования глава региона пригрозил администрации Калининграда отказом в региональной субсидии. Диалог произошёл в комментариях на странице главы региона в соцсети «ВКонтакте».



Один из местных жителей обратил внимание губернатора на состояние дороги на ул. Брамса — «как после бомбёжки». Представители горадминистрации в ответ сообщили, что капитальный ремонт улицы запланирован на 2025 год. «До этого времени для поддержания эксплуатационного состояния выполняются работы по текущему содержанию», — добавили в пресс-службе.

«Если вы не проведёте ремонт в этом году полностью на этой улице, то можете не рассчитывать на субсидию от региона», — отреагировал Алиханов. Стоит отметить, что рядом с ул. Брамса находится автобаза правительства Калининградской области.

7 марта глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила в своём Telegram-канале о том, что городские власти намерены дополнительно выделить на ликвидацию «зимних последствий» на дорогах 200 млн рублей из резервного фонда. «Плюс ещё 118 млн рублей выделят из регионального бюджета. На эти средства мы сможем включить в план ремонта этого года, например, ремонт дорожного покрытия ул. Брамса и несколько других объектов в разных районах столицы Янтарного края. Спасибо Антону Андреевичу за одобрение этой нашей инициативы», — написала сити-менеджер.

Дополнительные средства на текущий ремонт дорог власти планируют направить в том числе за счёт отказа от строительства новых улиц Катериничева и Лучинского в текущем году. На их строительство выделяли 105 млн рублей. С учётом всех изменений «почти 800 миллионов рублей пойдут на текущий ремонт дорог и тротуаров», отметил губернатор. Изначально на эти цели власти планировали потратить 375 млн рублей.