В Калининградской области решили продлить субсидии на транспортный налог

В Калининградской области решили продлить минимум на полгода срок выплаты субсидий по возмещению транспортных расходов. Об этом, как пишет РБК, сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина на региональной конференции Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

«Мы однозначно уверены, что срок для компенсации субсидий по возмещению транспортных расходов будет продлен как минимум на полгода и уже в апреле-мае планируется объявить соответствующий конкурс», — заявила министр.

Как уточнила Кукушкина, в настоящее время утверждаются изменения в действующий документ. В новой редакции планируется расширить категории получателей субсидий на уплату транспортного налога и сроки реализации выплат.



Как напоминает информагентство, в декабре 2022 года областные грузоперевозчики впервые получили возможность компенсировать свои затраты на уплату транспортного налога. Плату за машины с двигателями мощностью больше 250 лошадиных сил компенсировали из бюджета международным автоперевозчикам.

При этом сами автоперевозчики неоднократно заявляли о том, что не могут получить субсидию по уплате транспортного налога из-за имеющихся долгов. Представители отрасли утверждают, что они образовались по объективным причинам. После введения в апреле 2022 года санкций в отношении России в связи со специальной военной операцией на Украине и ограничения транзита через Литву отрасль грузоперевозок на калининградском направлении оказалось одной из самых пострадавших. По оценке инициативной группы, на сегодня около половины местных компаний перешли работать в «большую» Россию. Ущерб от санкций предприниматели оценивают в 5,23 миллиарда рублей.