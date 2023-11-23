Алиханов обвинил автоперевозчиков в многолетней неуплате транспортного налога

Губернатор Антон Алиханов обвинил автомобильных перевозчиков, заявляющих о накопившихся проблемах отрасли в Калининградской области, в том, что они не платили налоги на протяжении нескольких лет. С таким заявлением глава региона выступил во время бюджетного послания в областном Заксобрании в среду, 23 ноября.



«Они практически все: транспортный налог не уплачен за последние три года минимум, а некоторые и по десять лет не платят. Ну просто не платят, и всё. Многие из них, по понятным причинам, занимались перевозками в Европе. Как это делается? Значит, едешь, платишь командировочные. С командировочных не платятся налоги. То есть, по сути, вся зарплата выведена туда, все деньги там. Здесь — минималка меньше меньшего», — сказал Алиханов.

Он добавил, что «тяжело спасать тех, кто зарабатывал все эти годы не платя в общий государственный котел». «Тяжело за них биться, — обозначил позицию губернатор. — Все, кто в белой сфере, скажем так, давным-давно растаможили свои машины и уже работают других регионах. Ну многие, потому что, понятно, у нас был профицитный рынок». В разговоре с журналистами Алиханов также заявил, что на начало 2023 года у автотранспортных предприятий региона насчитывалось менее 700 грузовиков, по которым не решена проблема с «растаможкой» на область.

Сами автоперевозчики неоднократно заявляли о том, что не могут получить субсидию по уплате транспортного налога из-за имеющихся долгов. Представители отрасли утверждают, что они образовались по объективным причинам.