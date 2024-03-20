При благоустройстве спуска к Филинской бухте планируют вырубить 130 деревьев

При благоустройстве спуска к Филинской бухте придется спилить 130 деревьев. К такому выводу пришли специалисты филиала ФБУ «Рослесзащита» — «Центр защиты леса Калининградской области», составившие соответствующий акт лесопатологического обследования, опубликованный на портале Госзакупок.



Всего, как уточняется в документе, специалистами было обследовано 185 деревьев, 6 кустарников и 374,2 квадратных метра газонов.

«Проектом компенсационного озеленения предусмотрена вырубка 130 и сохранение 55 деревьев, вырубка 5 и сохранение 1 кустарника, а также уничтожение 263,5 м2 травянистой растительности», — говорится в акте.

В числе вырубаемых деревьев: 1 алыча, 26 берез повислых, 13 дубов красных , 4 ивы белые, 2 ивы козьи, 47 кленов остролистных, 1 лиственница европейская, 31 ольха серая, 1 тополь белый, 4 яблони домашние. Также под вырубку попадают пять кустарников облепихи крушиновидной.

Взамен подрядчику нужно будет высадить 2 трехлетние жимолости обыкновенные, 77 13-летних сосен обыкновенных и 33 13-летних сосны горные

Компенсационное озеленение должно быть выполнено в течение пяти лет со дня выдачи разрешительной документации, то есть до 1 сентября 2028 года.

Всего на благоустройство спуска выделяется 37 437 763,81 рублей. Подача заявок ограничена 27 марта этого года.

Ранее сообщалось, что строительство круглогодичного детского спортивно-оздоровительного центра на берегу Филинской бухты осложняется проблемами с «освоением средств» — большая часть работ в 2023 году не была выполнена.

Общая стоимость строительства согласно контракту сейчас оценивается в 6 млрд 323 млн рублей (изначально это было 5,2 млн рублей, подрядчик получил более 1 млрд рублей аванса). Изначально предполагалось, что объект будет сдан в апреле 2024 года, сейчас называется 2026 год.

Подрядчика несколько раз обвиняли в срыве сроков строительства, в частности, ему выставлялись неустойки на 9 млн рублей и на 7 млн рублей. Отметим, сейчас в Калининградской области из-за проблем с логистикой, кардинально усугубившихся санкциями, осложнены любые строительные работы.