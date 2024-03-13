Сотрудник ошибся: Дятлова пообещала отремонтировать ул. Брамса в 2024 году

Власти Калининграда планируют отремонтировать улицу Брамса в текущем году. Об этом глава администрации Елена Дятлова сообщила в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



Ранее представитель пресс-службы горадминистрации, отвечая на сообщение одного из пользователей о состоянии ул. Брамса «как после бомбёжек», написал, что её капитальный ремонт запланирован на 2025 год. На что Алиханов пригрозил муниципалитету лишением региональной субсидии на ремонт дорог, потребовав провести работы в 2024. «Сотрудник администрации, готовивший этот ответ, ошибся, потому что воспользовался не актуализированным планом работ. Дорогу на Брамса отремонтируем в этом году», — написала Дятлова.

Дополнительные средства на ремонт дорог власти планируют направить в том числе за счёт отказа от строительства новых улиц Катериничева и Лучинского в текущем году. В итоге в улично-дорожную сеть планируют вложить около 800 млн рублей вместо первоначальных 375 млн.