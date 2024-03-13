Строительство ул. Катериничева в Калининграде решено отложить на год

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Строительство улицы Катериничева в Калининграде начнется в 2025 году. Об этом сообщил в комментариях под своим постом в соцсети «ВКонтакте» глава региона Антон Алиханов.

«Она будет построена. Просто сдвигаем на 2025 год, когда будет завершаться стройка баскетбольной академии», — пояснил Алиханов.

Ранее на строительство ул. Катериничева было выделено 63 млн рублей. Однако городские власти решили направить эти деньги на ремонт городской улично-дорожной сети.

Улица, названная в честь Героя России Алексея Катериничева, будет двухполосной, протяженностью 505 метров. Она пройдет за Дворцом спорта «Янтарный» и соединит улицы Челнокова и Согласия. В 2016 году улицу, ведущую от Челнокова до Рассветной, хотели назвать именем российского дипломата Александра Горчакова. Однако в 2022 году топонимическая комиссия приняла решение дать его имя другой улице, находящейся ближе к Северному обходу. Оставшуюся без наименования дорогу поделили на две части: построенному отрезку присвоили имя экс-губернатора Владимира Егорова, будущей улице — Алексея Катериничева.


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