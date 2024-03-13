Калининградка требует компенсацию с музея из-за упавшей на ногу ее сына пушки

Калининградка намерена отсудить компенсацию у музея, в котором получил травму ее несовершеннолетний сын. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В судебном иске женщина указала, что в октябре 2023 года ее сын посещал музей. В одном из залов во время экскурсии на его ногу упала зенитная пушка, которая не была закреплена и стояла на бетонных плитах. В результате мальчик получил серьёзную травму, впоследствии ему удалили ногтевую фалангу пальца стопы.

Мать ребенка просит суд взыскать с ответчика 63,4 тыс. рублей в счет возмещения вреда здоровью, компенсацию морального вреда, расходы на оплату услуг представителя и штраф в размере 50% от присужденной суммы.

Решается вопрос о принятии искового заявления к производству Центрального районного суда.