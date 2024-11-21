В Калининграде суд взыскал с музея 350 тысяч из-за упавшей на ногу школьника пушки

В пользу 14-летнего мальчика, получившего травму в музее, взыскана компенсация морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

С иском к учреждению культуры о компенсации морального вреда, расходов на оплату услуг представителя и штрафа в суд обратилась мать подростка. Она указала, что в октябре 2023 года ее несовершеннолетний сын в Балтийске посещал с экскурсией «Музей Балтийского флота», который является филиалом Центрального военно-морского музея Минбороны России. В одном из залов во время экскурсии на ногу школьнику упала зенитная пушка, которая не была закреплена и стояла на бетонных плитах. В результате он получил серьёзную травму, впоследствии ему удалили ногтевую фалангу пальца стопы.

«После долгого лечения поврежденный палец восстановить не удалось, мальчик получил увечье, временную утрату работоспособности. Ему пришлось проходить реабилитацию после ампутации большого пальца ноги, он испытывал моральные и физические страдания», — отмечается в сообщении суда.

Решением Центрального районного суда с Центрального военно-морского музея, а при недостаточности денежных средств — с Министерства обороны — в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 000 рублей, штраф в размере 100 000 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 50 000 рублей. Всего 350 000 рублей. Решение не вступило в законную силу.