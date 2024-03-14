Власти рассказали, как аварийщикам остаться в своем районе после расселения

Калининградские власти рассказали, что нужно сделать аварийщикам, чтобы гарантированно остаться жить в своем районе после расселения их дома. Председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов мэрии Калининграда Сергей Радковский рассказал «Новому Калининграду», что муниципалитет при покупке жилья для аварийщиков не вправе ограничивать конкуренцию границами городских районов. Однако вариант для калининградцев остаться там, где они жили, остается.



«Такая возможность есть. Собственно, выплата денежного возмещения — это и есть такая возможность, — сообщил Радковский. — Мы по рыночной стоимости выплачиваем за все квадратные метры, на которых они проживают».

С учетом того, что квартиры в аварийных домах часто имеют небольшую площадь, а квадратура современных квартир, приобретаемых муниципалитетом, начинается от 30 метров, получение жилья остается более выгодным. При этом, по мнению Радковского, жители самостоятельно могут заняться улучшением своих жилищных условий.

«Они могут воспользоваться другими механизмами улучшения своих жилищных условий: взять ипотеку или принять участие в программе „Молодая семья“, — добавил чиновник. — При переселении мы не улучшаем жилищные условия. Мы не должны увеличивать площадь. Если они стоят в очереди на жилье, и после переселения они по-прежнему нуждаются в улучшении жилищных условий, они в праве рассчитывать на все меры поддержки, которые предусмотрены сейчас законодательством».