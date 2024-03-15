ФОК в Правдинске подорожал в четвертый раз — до полумиллиарда рублей

Областные власти снова скорректировали стоимость строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Правдинске. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте регионального правительства.



Строительство подорожало на 40 миллионов, и теперь его стоимость составляет 514,1 млн рублей. Большую часть — 512,6 млн рублей — должен обеспечить областной бюджет. Как уточнили в министерстве спорта Калининградской области, основная часть финансирования (270 млн рублей) — средства от национального проекта "Демография«и его составной части «Спорт — норма жизни». Построить объект, согласно опубликованному документу, должны в этом году. Площадь ФОКа на улице Комсомольской, 34 в Правдинске составит 2674,7 кв. метров.

Изначально власти предполагали, что ФОК обойдется в 278,8 млн рублей, а строительство завершится в 2022 году. Судя по предыдущей корректировке, основное подорожание пришлось на последние полгода: если с апреля 2020 по сентябрь 2022 года стоимость работ выросла на 68 млн рублей, то с сентября 2022 года по март текущего года — почти на 125 млн рублей. В марте 2023 стоимость строительства снова увеличилась до 471,8 млн рублей.

По проекту ФОК будет включать универсальный игровой зал 36×18 метров и плавательный бассейн. Подрядчика нашли со второго раза, контракт на строительство был заключен в декабре 2021 года с компанией «Мириам». Согласно документу, объект должны были сдать не позднее 25 декабря 2022 года. Однако уже 18 февраля прошлого года срок исполнения продлили на год, сейчас ввести ФОК в эксплуатацию нужно до 25 декабря 2023 года.