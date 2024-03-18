Из-за реконструкции дороги «Приморье-Донское» изымают участки в СНТ

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В Светлогорском и Зеленоградском округах Калининградской области для государственных нужд изымаются девять земельных участков, в том числе сельскохозяйственного назначения и для ведения садоводства. Цель изъятия участков — размещение линейного объекта «Реконструкция дороги „Приморье-Донское“ км 0,00-4,60 км». Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В список изымаемых попали два участка площадью 105 кв.м и 832 кв. м, расположенные на территории СНТ «Маяк» пос. Молодогвардейское. Пять земельных массивов расположены на территории Зеленоградского округа и предназначены для сельскохозяйственной деятельности. Один небольшой участок — в пос. Филино. Самый крупный из изымаемых участок площадью 54,6 тыс. кв. метров располагается в самом поселке Донское и имеет назначение «Земли населенных пунктов, обеспечение безопасности и обороны».

Агентству по имуществу Калининградской области поручено в течение 10 дней направить информацию об изъятии правообладателям земель, а также обеспечить государственную регистрацию права собственности Калининградской области на участки.

Напомним, ранее региональные власти выделили на реконструкцию дороги Приморье-Донское протяженностью 4,6 км 352 млн рублей. Ремонт дороги планируется начать в 2024 году и завершить к 2026-му.

Ранее стало известно, что жители поселка Донское готовят коллективное обращение к президенту Владимиру Путину по поводу неудовлетворительного состояния дороги Приморье — Донское. «Часть дороги вымощена плитами еще в советское время и в таком виде сохраняется до сих пор. Ширина дорожного полотна не соответствует требованиям безопасности — когда по дороге едет рейсовый автобус, он вынужден правой парой колес съезжать на обочину, чтобы разминуться со встречными автомобилями», — говорится в обращении, размещенном в соцсети «ВКонтакте».

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