На «умные» светофоры в Калининграде выделили ещё более 41 млн рублей

На установку «умных» светофоров в Калининграде выделили ещё 41,7 млн рублей. Анонс закупки опубликован на сайте регионального «Центра торгов».



Заказчик работ — МКУ «Центр управления интеллектуальной транспортной системой Калининградской области». Светофоры планируют модернизировать в рамках второго этапа реализации мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек». Средства выделены на 2024 год.

В январе 2023 года власти Калининграда передали в областную собственность 37 светофоров в центре города для создания системы по типу «Умный светофор». Победителем аукциона на установку оборудования в апреле 2023 года стала компания «Ростелеком», согласившаяся выполнить работы за 60,47 млн рублей. За эту сумму подрядчик должен был установить светофорные объекты с детекторами транспорта и видеокамерами в 13 местах в течение 180 дней с даты заключения контракта.

Работа по синхронизации светофоров с помощью региональной автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от транспортного потока началась в Калининграде в июне 2023 года.

В декабре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявляла о том, что за счёт установки «умных» светофоров в городе станет меньше пробок через 3-4 года. К тому времени власти планируют обновить около 40% оборудования.

Ранее в пресс-службе горадминистрации сообщали о том, что работы ведутся за счёт средств федерального бюджета. Согласно Генплану, синхронизацию светофоров в Калининграде планировали закончить к 2033 году. «Постепенно все перекрёстки „поумнеют“ в городе», — отмечали в пресс-службе.